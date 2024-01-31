Промокоды и акции 21vek.by

Отзывы покупателей

Здесь есть такая классная акция: если на товар по какой-то (иногда совсем некритичной) причине есть уценка, то его продают с дикой скидкой. Я так телевизор выцепила. Оксана

Оксана 01.10.2018

На новый год решила сделать себе подарок - купить электронную книгу. Остановила выбор на PocketBook Basic 614. Читает множество форматов, аккумулятора хватает на недели 3-4 недели, ну и цена. Заказывала 15 числа, дозвонилась с второго или третьего раза, но ожидание компенсировалось вниманием оператора. Вопросов к ней нет, вежливо и быстро. Звонила с целью купить книгу серого цвета, в итоге купила белую, она у них в наличии тоже была. Утром в день доставки пришла смс, с номером курьера и приблизительным временем. За полчаса до приезда курьер перезвонил еще раз. Ребята работают хорошо. Оксана

Оксана 31.12.2014