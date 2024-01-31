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Промокоды и акции 21vek.by

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Отзывы покупателей

Здесь есть такая классная акция: если на товар по какой-то (иногда совсем некритичной) причине есть уценка, то его продают с дикой скидкой. Я так телевизор выцепила.

  • Оксана
  • 01.10.2018

На новый год решила сделать себе подарок - купить электронную книгу. Остановила выбор на PocketBook Basic 614. Читает множество форматов, аккумулятора хватает на недели 3-4 недели, ну и цена. Заказывала 15 числа, дозвонилась с второго или третьего раза, но ожидание компенсировалось вниманием оператора. Вопросов к ней нет, вежливо и быстро. Звонила с целью купить книгу серого цвета, в итоге купила белую, она у них в наличии тоже была. Утром в день доставки пришла смс, с номером курьера и приблизительным временем. За полчаса до приезда курьер перезвонил еще раз. Ребята работают хорошо.

  • Оксана
  • 31.12.2014

С магазином 21 век познакомилась недавно. Наткнулась на его на вашем сайте, когда искала магазин в Минске, в которым можно было б заказать подарок бабушке. Очень хорошо продумана система оплаты, оплатила карточкой и подарок доставили по минскому адресу на следующий день, в квартиру. Хорошая и оперативная работа.

  • Лена
  • 10.12.2014
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