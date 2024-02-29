Staya – это аксессуары для собак и их хозяев, созданные лучшими дизайнерами и инженерами, подчеркивающие стиль и являющиеся важным дополнением к образу! Это способ самовыражения, этичного по отношению к братьям нашим меньшим. Широкий ассортимент амуниции для животных имеет качество, не уступающее товарам крупнейших брендов. Вся линейка фурнитуры и комплектующих – это концептуально новая продукция, разработанная креативными специалистами. Также в магазине представлена ограниченная коллекция позиций для людей – различные аксессуары и товары для дома. Покупку можно совершить онлайн или в шоуруме в г. Москве. Доставка осуществляется по всей России, а также в некоторые страны ЕАЭС. Оплата возможна наличными, безналичным расчетом и подарочными сертификатами. Чтобы сэкономить ваш бюджет и порадовать своих питомцев, активируйте промокоды «Стая» (staya.dog) за февраль 2024 года в Беларуси при оформлении заказов на сайте!

Подробнее Скрыть