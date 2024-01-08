Все самые свежие акции и скидки – только на Promokodus!

Портал Promokodus помогает экономить на каждой покупке! На этом сайте ты найдешь все секретные промокоды и акции компаний, которые помогут совершать покупки с большой экономией. С помощью бесплатных кодов ты получишь скидки и другие бонусы при покупках в интернет-магазинах, кафе, ресторанах, кинотеатрах и других заведениях Беларуси.

Воспользуйся свежими промокодами, чтобы получить выгодную скидку. Акции могут быть временными, поэтому каждый день мы проверяем актуальность наших промокодов и добавляем только действующие купоны. Ежедневно на Promokodus ты найдешь свежую подборку эксклюзивных промокодов, которые помогут купить все необходимое дешевле!

Что такое промокоды?

Промокоды помогают экономить на покупках в онлайн- и офлайн-магазинах. Часто можно встретить мнение, что промокоды и скидки – это одно и то же, однако, это не совсем так. Кроме скидки на товар или услугу, промокоды могут давать пользователю другие бесплатные бонусы или кешбэк на следующую покупку.

Промокод состоит из числового или символьного кода, который дает покупателю определенный бонус при активации купона.

В некоторых случаях промокод может содержать название магазина, товара или даты проведения акции. Как правило, запомнить промокод не сложно, но подобрать его случайным образом не получится.

Зачем промокоды нужны интернет-магазинам Беларуси?

Интернет-шопинг становится с каждым годом все популярнее. Число пользователей, предпочитающих делать заказы онлайн, также растет. Сегодня промокодами для продвижения своих товаров пользуются практически все крупные интернет-магазины Республики Беларусь. Например, крупнейшая онлайн-платформа AliExpress предлагает своим покупателям регулярные скидки и интересные акции, с которыми можно купить самые разные товары по приятным ценам.

Распродажи, акции, скидки и купоны на покупку уже давно стали эффективным инструментом для привлечения новых покупателей и продвижения товаров. Практически для любого магазина можно найти действующие купоны, с которыми покупка станет выгоднее.

Для первой покупки новым пользователям часто делают специальное предложение. Чтобы получить персональную скидку, нужно подписаться на рекламную рассылку компании. Обычно скидка действительна в течение ограниченного времени с момента покупки или начинает работать со следующего заказа.

Многие магазины предлагают множество других бонусов и привилегий. В непростой гонке за лояльными клиентами компании готовы запускать щедрые акции и дарить большие скидки для покупателей.

Безопасны ли промокоды?

Онлайн-шопинг стал доступнее и безопаснее. Делая заказы через интернет в проверенных магазинах, каждый покупатель может быть уверен в том, что с его карты спишут ровно ту сумму, которую он потратит на заказ.

В специальном разделе на нашем сайте можно найти подробную информацию о том, как воспользоваться скидками и сделать выгодную покупку.

Какие бонусы можно получить с промокодами?

Кроме скидки, существует множество приятных бонусов, которые дают промокоды. Например, многие популярные интернет-магазины одежды и крупные ритейлеры активно используют купоны для своих покупателей.

Промокоды на скидку помогут снизить стоимость «Корзины» на фиксированную сумму или какой-то процент от общей стоимости заказа. Иногда, чтобы акция заработала, нужно выполнить условие магазина. Например, совершить покупку на определенную сумму или приобрести несколько вещей. Скидкой можно воспользоваться сразу же или при совершении следующей покупки.

Как выглядят такие промокоды:

Скидка 40% на первый заказ;

Скидка 500 рублей на покупку купальника;

Скидка 10% на покупку от 3000 рублей.

Промокоды на кешбэк

Кешбэк помогает вернуть часть средств от покупки и потратить их на следующий заказ. Бонусы от кешбэка можно накапливать и списывать при следующих покупках в магазине.

Как выглядят такие промокоды:

Кешбэк 5% для подписчиков рассылки;

Кешбэк 50% от трат привлеченного покупателя;

Кешбэк 10% при оформлении доставки.

Промокоды на подарок

Часто с помощью промокодов можно получить подарок к своему заказу. Для этого нужно совершить покупку на определенную сумму или купить набор указанных товаров. Но в некоторых случаях достаточно просто ввести действующий промокод и получить бесплатный товар.

Как выглядят такие промокоды:

Третья футболка в подарок;

Украшение в подарок при заказе от 5000 рублей;

Вторая пара обуви бесплатно.

Промокоды на бесплатную доставку

Еще одна распространенная акция – бесплатная доставка по промокоду. Доставка товаров, заказанных через интернет, набирает популярность среди покупателей. Часто можно выбрать удобный способ доставки, например, забрать товар в постамате или вызвать курьера на определенное время. Интернет-магазины часто привлекают новых покупателей, предлагая им бесплатно оформить доставку до дома.

Как выглядят такие промокоды:

Бесплатная доставка для заказа от 1500 рублей;

Скидка 20% на покупку и бесплатная доставка;

Доставка в подарок для нового покупателя.

Есть и другие выгодные бонусы, которые можно получить при активации купонов. Чтобы сделать покупку с максимальной выгодой, просто найди все актуальные промокоды на нашем сайте.

Как работает промокод?

Чтобы активировать промокод, как правило, нужно ввести его в специальное поле на странице «Корзины» или в «Личном кабинете». При активации может высветиться надпись, сообщающая о том, что промокод успешно активирован.

Все кажется очень простым, но как узнать действующий промокод?

Для этого достаточно найти его на портале Promokodus с помощью поиска и удобного фильтра. Всю информацию о том, как применить купон для скидки, можно получить в разделе «Как это работает?»

Как найти промокод?

Сегодня промокоды можно найти на рекламных щитах, флаерах, в рекламе по радио и в сообщениях, приходящих на телефон или электронную почту.

Иногда промокоды могут печатать на чеках в магазинах. Как правило, такой промокод можно использовать уже для следующей покупки или для заказа товаров через официальный сайт магазина.

Часто промокоды могут распространять блогеры. Для своей аудитории они используют уникальный промокод, который дает скидку или бесплатный бонус к покупке. Обычно такой промокод содержит никнейм или название канала блогера.

Промокодами могут делиться и твои знакомые. В этом случае ты получишь скидку, а друг, подаривший промокод, получит кешбэк с твоего заказа. Эта удобная схема помогает экономить и делиться с друзьями выгодными акциями.

Почти все интернет-магазины сейчас используют промокоды для привлечения новых клиентов. Чтобы не тратить время на поиск нужного промокода и получать максимальный бонус от купонов, можно воспользоваться нашим сайтом.

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В разделе «Как это работает» на сайте Promokodus можно получить всю необходимую информацию о том, как работает наш сервис и как воспользоваться промокодом для покупки.

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Почему мы используем cookies

Сегодня все чаще магазины стараются использовать современные технологии для того, чтобы сделать покупки приятнее и удобнее для покупателей. Сбор cookie-файлов позволяет узнать предпочтения клиента на основе его покупок, количестве времени, проведенном в определенном разделе интернет-магазина, кликах на товары. Вся эта информация помогает персонализировать предложения и помочь сэкономить на тех продуктах, которые будут нужны покупателю.

Конечно, всегда можно отказаться от обработки персональных данных, однако, в таком случае, скидки могут быть не такими актуальными и выгодными.