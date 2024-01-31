Обновленная версия нашумевшей браузерной MMORPG «Лига Ангелов 2» отличается современной графикой, большим количеством боевых режимов, набором новых опций и усложненными заданиями. Каталог персонажей, умений и магических существ также был дополнен. Вас ждут таинственные подземелья, коварные противники, верные союзники и могущественные покровители. Чтобы прокачаться быстрее, заработать больше очков и внутриигровой валюты, активируйте фирменные коды купонов. Подарочные промокоды Liga Angelov 2 за январь 2024 года в Беларуси – секретный способ получить максимум игровых возможностей без дополнительных финансовых вложений. Использовать спецкупоны очень просто. Выберите подходящий код, вставьте его в специальное окно в «Личном кабинете» и получите ценный подарок. Торопитесь: каждое спецпредложение имеет ограниченный срок действия!

Подробнее Скрыть