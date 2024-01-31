World Run – удобная платформа, где собраны разные беговые мероприятия для участия из любой точки мира. Просто зарегистрируйся и после финиша укажи результаты. Соревнуйся с другими участниками в рейтинге, перегони всех и стань победителем. На сайте можно приобрести тематические наборы финишера, в которые входит футболка, медаль, диплом и наклейка с номером. Посылка оформляется уже по окончании события. Забеги организуются по случаю памятных дат, а также проходят недельные, месячные и олимпийские – выбирай и регистрируйся. На странице представлены как платные, так и бесплатные для участников мероприятия. Участвуй в веселом беге сам или зови друзей и семью, ведь вместе веселее! Активируй промокоды на скидку World Run (WorldRun.Online) за январь 2024 года в Беларуси и лови классные товары по приятной цене. Получи уникальный опыт, почувствуй единение с другими бегунами по всей стране, где бы ты ни был!

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