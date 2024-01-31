Ничего такой проект, особенно если играть с друзьями. Игра похожа на lol с изображением от 1 лица, придется привыкать к тому что угол обзора у вас теперь меньше. Отсутствие доната серьезный плюс, можно добиться всего просто упорством. Карта урезана и не интерактивная, а взамен особо ничего. Графика, звуки - все хорошо-красиво, интересная идея с древними богами разных народов. В общем игра мне довольно таки нравится

immortal

immortal 22.11.2015