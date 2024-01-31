Промокоды «Розовый кролик» в Беларуси
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Отзывы покупателей
Делал однажды заказ в магазине, оплатил все на сайте, в наличие многое есть и даже в большом количестве. Онлайн-консультант помог выбрать все, что я хотел. Оформили доставку, привезли через день - все плотно непрозрачно запаковано, курьер из курьерской компании, так что он даже не в курсе, что внутри - здесь беспокоиться не о чем :) В общем и целом все понравилось, буду заказывать ещ по необходимости :)
- Максим
- 13.11.2014
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