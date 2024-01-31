Delivio – сервис доставки готовой еды из ресторанов и кафе Минска. На сайте-агрегаторе и в приложении для мобильного телефона собраны предложения от нескольких сотен заведений города. Вы сможете заказать любые блюда – пасту, бургеры, роллы, десерты, напитки, супы, салаты и многое другое. Ваша покупка будет доставлена вам в кратчайшие сроки в горячем виде! Передвижение курьера можно отследить на карте в режиме реального времени. Доступна онлайн-оплата при оформлении заявки. Стоимость услуги зависит от суммы заказа и расстояния между рестораном и вашим домом. Компания регулярно проводит совместные акции со своими партнерами. Обо всех действующих офферах вы можете узнать в нашем электронном каталоге. Изучайте промокоды Delivio («Деливио») за январь 2024 года в Беларуси, размещенные на этой странице, выбирайте подходящий вариант и получите приятную скидку или бонус!

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