Bungly Boo! – это интернет-магазин стильной и удобной детской одежды. Изделия российской марки изготавливаются из натуральных и гипоаллергенных материалов, которые закупаются у немецких поставщиков. Производитель уделяет внимание выбору качественной фурнитуры и созданию эксклюзивного дизайна, который сочетает в себе комфортную классику и последние модные тенденции. Мастера отечественного бренда самостоятельно разрабатывают лекала, лично их тестируют и совершенствуют. Благодаря удлиненным манжетам на рукавах и штанинах твое чадо сможет носить любимые наряды в течение нескольких сезонов. Предлагаем тебе отличную возможность сэкономить при обновлении детского гардероба! Просто отправь выбранные товары в «Корзину» и примени наши промокоды BunglyBoo («Бангли Бу») за январь 2024 года в Беларуси. Стоимость заказа сразу же снизится.

Подробнее Скрыть