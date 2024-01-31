Cosmetic Star – это интернет-магазин профессиональной косметики для мужчин и женщин. Представлены качественные продукты известных брендов, в том числе и из Кореи. Для подарков есть специальные боксы и открытки, а также подарочные сертификаты на разные суммы. Еженедельно магазин запускает акции на различные группы товаров – успей воспользоваться. Подписывайся на рассылку и будь всегда в курсе. Вступай в накопительную программу лояльности и расти скидки с каждой покупкой. Напиши в чат и штатный косметолог поможет подобрать правильный уход. Оплачивай наложенным платежом, онлайн или курьеру. Доставка осуществляется по Москве и остальной России, также возможна в страны СНГ. Ухаживай за собой с любовью и тело ответит тебе взаимностью. Используй промокоды Cosmetic Star за январь 2024 года в Беларуси, делай заказ с приятной экономией и получай действенные натуральные средства. С ними твоя красота и здоровье сохранятся надолго!

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