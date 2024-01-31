Rush Royale – многопользовательская игра для мобильных устройств на платформах Android и iOS. Миссия твоей команды – защитить башню от бесчисленных противников! В твоем отряде есть могущественные маги, храбрые воины и меткие лучники. Собери лучших бойцов из карточной колоды героев и обеспечь мощную оборону замка! Тебе предстоит соревноваться с боссами и другими игроками в режиме реального времени! Комбинируй персонажей перед атакой и прокачивай их уровень! Специальные предложения от разработчика помогут обновить арсенал и получить максимальные преимущества в кратчайшие сроки! На этой странице собран список действующих акций. Используй коды и промокоды (promo codes) на игру Rush Royale («Раш Роял») за январь 2024 года в Беларуси, размещенные в нашем электронном каталоге! Ищи оптимальные варианты, активируй их и зарабатывай дополнительные бонусы!

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