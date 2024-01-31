Этот браузерный симулятор понравится детям дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Забавные смешарики в игровой форме развивают у ребят творческие способности, память, интеллект и любознательность. Кроме того, юные геймеры веселятся, исследуют красочные локации, общаются, находят новых друзей и участвуют в различных акциях. Выполняя интересные задания, ребенок зарабатывает внутриигровую валюту – смешинки. Они позволяют покупать полезные предметы и открывать дополнительные карты. Другой способ получить максимум возможностей – приобрести специальные «румбики» за реальные деньги. Наши коды помогут сэкономить на покупке этих кристаллов. Промокоды «Шарарам» за январь 2024 года в Беларуси пригодятся родителям. Позвольте малышу осваивать безопасный, яркий виртуальный мир и при этом закреплять школьные знания. Внимание! Список спецпредложений регулярно меняется – следите за обновлениями.

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