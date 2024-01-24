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Акции и промокоды «5 элемент»

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Отзывы покупателей

Когда-то заказывал здесь ноутбук Asus. Работает уже более 4 лет. Достаточно мощный, хоть и цена на него была не слишком высокая. На сайте можно значительно сэкономить, благодаря промокодам. В целом, всё понравилось, да и менеджеры грамотные, разбираются в ассортименте.

  • Александр
  • 10.12.2018

Столкнулся с гарантийным случаем. Очень боялся всей этой неприятной волокиты и споров. Но приняли без вопросов, выдали замену (брал телефон Samsung), а после ремонта вернули мой старый.

  • Майоров
  • 01.10.2018
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