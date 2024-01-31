Часто путешествуете или летаете в командировки? Обратите внимание на сервис поиска недорогих авиабилетов «Киви». С его помощью легко составить маршрут любой сложности и протяженности по одному из сотен направлений. Суперсовременная система виртуальной стыковки подбирает рейсы с удобными пересадками с учетом указанных вами параметров. Желаете забронировать билеты на сайте? Всего пара кликов мышью, и вы у цели. Определите пункты отправления и назначения, даты путешествия и введите номер бонусного ваучера (если есть). Агрегатор автоматически предложит вам наиболее подходящие варианты. Кроме того, сервис предоставляет услугу страхования поездки. Команда «Промокодус» рада поделиться лайфхаком для экономных путешественников. Активируйте эксклюзивные промокоды «Киви» за январь 2024 года в Беларуси на странице оплаты и наслаждайтесь сниженными ценами! Помните, что каждый код (code) имеет ограниченный срок действия.

Подробнее Скрыть