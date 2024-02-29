Любишь моду и наряды? Hollywood Story – это игра-симулятор с огромным количеством общения, красивой одежды и интересных активностей. Стань самой яркой голливудской звездой и покори миллионы фанатов. Скачивай приложение на мобильный и создавай свой аватар. Пробейся с самых низов, участвуй в фотосессиях, снимайся в фильмах и покупай все больше модных нарядов. Персонажу предстоит окунуться в профессию мечты и повстречать других знаменитостей на ковровой дорожке, а также влюбиться и построить свое счастье. В игре много локаций и возможностей – открой их все. Хвастовство перед друзьями приветствуется: приглашай их к себе и самостоятельно ходи в гости. Миллионы поклонников будут ждать твоего автографа – это ли не мечта? Воспользуйся промокодами и реферальными кодами Hollywood Story («Голливуд Стори») за февраль 2024 года в Беларуси в специальном окне, получай уникальные предметы и играй с удовольствием.

Подробнее Скрыть