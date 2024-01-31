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Промокоды «Е-доставка» в Беларуси

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Отзывы покупателей

Сайт e-dostavka.by в Минске, последнее время, как похолодало доставляют перемерзшие овощи, а именно огурцы и помидоры. Картошка совсем плохая.., хотя на вид все выглядит свежим и красивым.

  • Елена
  • 26.12.2018

Евроопт – достаточно хороший интернет-магазин. Покупаю здесь макароны, овощи, полуфабрикаты. Очень нравится пользоваться курьерской доставкой. Так как я мама и постоянно нахожусь рядом с ребенком, то не могу самостоятельно сходить за продуктами, а здесь по промокоду можно приобрести всё, что нужно, не выходя из дома. А еще в магазине прекрасная косметика. В общем, всё очень нравится, рекомендую.

  • Маша
  • 21.12.2018
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Информация о магазине «Е-доставка»

Акционные предложения магазина «Евроопт»

«Евроопт» («Е-доставка») – это крупный интернет-магазин с широким ассортиментом продуктов питания, товаров для дома, косметических средств и иных товаров. Главная особенность онлайн-гипермаркета – это наличие разнообразных акций и скидок. Преимущества для покупателей Интернет-магазин «Евроопт» имеет немало преимуществ.
  1. Качественная продукция, прошедшая тщательную проверку. Вы можете при необходимости получить товарный чек на приобретенные продукты.
  2. Доставка по Минской области и городу Минску, которая осуществляется каждый день, без выходных и обеда.
  3. Лояльная служба поддержки, в которую можно обратиться по любым вопросам на тему обработки и доставки заказа.
  4. Разнообразные способы оплаты. Чтобы оформить покупку, клиент может использовать наличные (при оформлении доставки) или банковскую карту (при онлайн-заказе).
  5. Удобство (получить выбранные товары можно в пунктах выдачи в нескольких городах).
  6. Невысокие цены на продукты, а также постоянные скидки и акции для покупателей.
  7. Совершать покупки можно через мобильную версию (поддерживается ОС Android и iOS).
Сайт онлайн-гипермаркета отличается простым и понятным интерфейсом: все товары рассортированы по категориям.

Ассортимент продукции

На официальном сайте магазина «Евроопт» можно приобрести следующие продукты питания с доставкой:
  • замороженную рыбу, мясо и птицу;
  • овощи, фрукты, ягоды, грибы;
  • молочные продукты, яйца;
  • кондитерские изделия (торты, конфеты, шоколад);
  • замороженные полуфабрикаты;
  • хлебобулочные изделия;
  • готовые к употреблению продукты (например, роллы или пиццу);
  • напитки (чай, соки, кофе, воду);
  • консервированную продукцию (рыбу, паштеты);
  • бакалею.
Также в «Евроопте» можно купить товары для дома, дачи и отдыха на природе, мелкую бытовую технику, электротовары, одежду и обувь, косметику и парфюмерию. Имеется особый раздел с товарами для детей. В него входят книги, игрушки, питание.

Как сэкономить?

Узнайте об акционных предложениях, перейдя в специальный раздел «Получить скидку». В интернет-магазине «Евроопт» работает выгодная реферальная система. Приглашайте больше друзей: от суммарного количества их покупок будет зависеть ваша персональная скидка на продукцию. Ознакомьтесь и с другими акционными разделами интернет-магазина:
  • «Товары удачи» (при заказе продуктов вы становитесь участником бесплатной лотереи от магазина, победитель которой сможет выиграть крупную сумму денег или машину от «Евроопта»);
  • «Красная цена» (скидки на определенные товары, причем список акционной продукции пополняется ежедневно).
При самовывозе заказа или выборе доставки в определенные часы также можно получить скидку. Спецпредложения часто суммируются. Чтобы скидка на продукцию была еще больше, используйте специальные купоны.

Как пользоваться промокодами?

Выбрали подходящий купон, но не знаете, как его использовать? Чтобы получить скидку на ассортимент магазина, воспользуйтесь сервисом Promokodus.
  1. Выберите заинтересовавшие вас продукты и поместите их в «Корзину» на официальном сайте «Евроопта».
  2. При оформлении заказа введите промокод в специальное поле.
  3. Итоговая сумма к оплате отобразится уже со скидкой. Остается лишь дождаться доставки ваших покупок.
Обращаем ваше внимание на то, что некоторые виды купонов могут быть использованы только при покупке определенных категорий товаров. Например, скидка может распространяться конкретно на детские товары, полуфабрикаты или бакалею. Внимательно читайте описание промокодов. Найти самые свежие и выгодные предложения от интернет-магазина «Евроопт» вы сможете на нашем сайте. Мы публикуем только актуальные промокоды и регулярно обновляем список акционных предложений. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ничего не пропустить. Приятного шопинга!