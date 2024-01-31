Акционные предложения магазина «Евроопт»

Качественная продукция, прошедшая тщательную проверку. Вы можете при необходимости получить товарный чек на приобретенные продукты. Доставка по Минской области и городу Минску, которая осуществляется каждый день, без выходных и обеда. Лояльная служба поддержки, в которую можно обратиться по любым вопросам на тему обработки и доставки заказа. Разнообразные способы оплаты. Чтобы оформить покупку, клиент может использовать наличные (при оформлении доставки) или банковскую карту (при онлайн-заказе). Удобство (получить выбранные товары можно в пунктах выдачи в нескольких городах). Невысокие цены на продукты, а также постоянные скидки и акции для покупателей. Совершать покупки можно через мобильную версию (поддерживается ОС Android и iOS).

Ассортимент продукции

замороженную рыбу, мясо и птицу;

овощи, фрукты, ягоды, грибы;

молочные продукты, яйца;

кондитерские изделия (торты, конфеты, шоколад);

замороженные полуфабрикаты;

хлебобулочные изделия;

готовые к употреблению продукты (например, роллы или пиццу);

напитки (чай, соки, кофе, воду);

консервированную продукцию (рыбу, паштеты);

бакалею.

Как сэкономить?

«Товары удачи» (при заказе продуктов вы становитесь участником бесплатной лотереи от магазина, победитель которой сможет выиграть крупную сумму денег или машину от «Евроопта»);

«Красная цена» (скидки на определенные товары, причем список акционной продукции пополняется ежедневно).

Как пользоваться промокодами?

Выберите заинтересовавшие вас продукты и поместите их в «Корзину» на официальном сайте «Евроопта». При оформлении заказа введите промокод в специальное поле. Итоговая сумма к оплате отобразится уже со скидкой. Остается лишь дождаться доставки ваших покупок.

«Евроопт» («Е-доставка») – это крупный интернет-магазин с широким ассортиментом продуктов питания, товаров для дома, косметических средств и иных товаров. Главная особенность онлайн-гипермаркета – это наличие разнообразных акций и скидок. Преимущества для покупателей Интернет-магазин «Евроопт» имеет немало преимуществ.Сайт онлайн-гипермаркета отличается простым и понятным интерфейсом: все товары рассортированы по категориям.На официальном сайте магазина «Евроопт» можно приобрести следующие продукты питания с доставкой:Также в «Евроопте» можно купить товары для дома, дачи и отдыха на природе, мелкую бытовую технику, электротовары, одежду и обувь, косметику и парфюмерию. Имеется особый раздел с товарами для детей. В него входят книги, игрушки, питание.Узнайте об акционных предложениях, перейдя в специальный раздел «Получить скидку». В интернет-магазине «Евроопт» работает выгодная реферальная система. Приглашайте больше друзей: от суммарного количества их покупок будет зависеть ваша персональная скидка на продукцию. Ознакомьтесь и с другими акционными разделами интернет-магазина:При самовывозе заказа или выборе доставки в определенные часы также можно получить скидку. Спецпредложения часто суммируются. Чтобы скидка на продукцию была еще больше, используйте специальные купоны.Выбрали подходящий купон, но не знаете, как его использовать? Чтобы получить скидку на ассортимент магазина, воспользуйтесь сервисом Promokodus.Обращаем ваше внимание на то, что некоторые виды купонов могут быть использованы только при покупке определенных категорий товаров. Например, скидка может распространяться конкретно на детские товары, полуфабрикаты или бакалею. Внимательно читайте описание промокодов. Найти самые свежие и выгодные предложения от интернет-магазина «Евроопт» вы сможете на нашем сайте. Мы публикуем только актуальные промокоды и регулярно обновляем список акционных предложений. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ничего не пропустить. Приятного шопинга!