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Купоны и промокоды «Читай-город» в Беларуси

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Отзывы покупателей

Спасибо за то, что собираете все промокоды любимого книжного магазина в одном месте. Я не большой любитель отслеживать всякие акции, но здесь не смогла удержаться и накупила свежей фантастики со скидками на год вперёд!

  • Янина Лариса
  • 20.01.2019

Получил купон на скидку в 10% на покупку книги, пройдя викторину «Грамотные игры». Спасибо за информацию об акции.

  • Николай Драгунский
  • 28.09.2018

Пожалуй, самый большой и самый мой любимый магазин. Радует, что можно онлайн заказать книги, которых нет в продаже, и получить посылку на следующий день. А еще у них классные блокноты и сувенирка)

  • Александра
  • 23.09.2018

Сделала заказ на распродаже во время Black Friday по специальному промокоду. Предложения по скидкам были разные: по жанрам и на весь каталог. Книги покупаю много и часто, люблю читать, а также беру в подарок своим друзьям и коллегам. Так что для меня такое предложение было весьма уместно. Оформила доставку до дома. В целом, довольна и доставкой, и стоимостью. Жаль Черная пятница только раз в году)

  • Ольга
  • 30.11.2017

Заказывала 1 раз, думаю, закажу еще. Цены в магазине дешевле, чем в розничных, мне понравилась система смс-оповещения - очень удобно. Из минусов, на мой взгляд, то, что очень долго собирали заказ, пришлось ждать своей книги около 10 дней, но мне нужна была книга, которую уже перестали выпускать, и я рада, что смогла ее найти, так что готова была подождать. Так что вполне приличный магазин, хотя побольше организованности не помешало бы.

  • Журавлева Аня
  • 23.10.2015
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