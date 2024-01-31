Купоны и промокоды «Читай-город» в Беларуси

Отзывы покупателей

Спасибо за то, что собираете все промокоды любимого книжного магазина в одном месте. Я не большой любитель отслеживать всякие акции, но здесь не смогла удержаться и накупила свежей фантастики со скидками на год вперёд! Янина Лариса

Янина Лариса 20.01.2019

Получил купон на скидку в 10% на покупку книги, пройдя викторину «Грамотные игры». Спасибо за информацию об акции. Николай Драгунский

Николай Драгунский 28.09.2018

Пожалуй, самый большой и самый мой любимый магазин. Радует, что можно онлайн заказать книги, которых нет в продаже, и получить посылку на следующий день. А еще у них классные блокноты и сувенирка) Александра

Александра 23.09.2018

Сделала заказ на распродаже во время Black Friday по специальному промокоду. Предложения по скидкам были разные: по жанрам и на весь каталог. Книги покупаю много и часто, люблю читать, а также беру в подарок своим друзьям и коллегам. Так что для меня такое предложение было весьма уместно. Оформила доставку до дома. В целом, довольна и доставкой, и стоимостью. Жаль Черная пятница только раз в году) Ольга

Ольга 30.11.2017