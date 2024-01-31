«Говорящий Том: бег за золотом» – это простая, но в то же время захватывающая игра на твой мобильный для легкого и приятного убийства времени в перерыве, очереди, пробке и где угодно. Том бежит по городу и собирает сокровища, помоги ему не врезаться в заграждения и благополучно дойти до финиша. Злой енот украл у котиков все золото! Отправься за ним в погоню и подбери все, что выпало из его мешка. Открывай больше знакомых персонажей, преодолевай множество препятствий, выполняй крутые трюки и получи море удовольствия. Не обязательно покупать предметы за реальные деньги, ведь есть множество иных способов на них заработать в процессе. Тебя ждет много испытаний, локаций, нарядов. Играй на время и ставь рекорды. Скорее скачивай игру на смартфон, устанавливай и отправляйся на сбор золота. Используй промокоды и коды «Говорящий Том: бег за золотом» за январь 2024 года в Беларуси и приобретай любые бустеры и внутриигровые предметы гораздо дешевле.

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