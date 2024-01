Я впервые в жизни заказала линзы онлайн. Это же оказалось так легко. Может, кому-то мой отзыв покажется полезным и он тоже купит линзы через интернет, потому что я как раз решилась после прочтения отзывов от добрых людей)) Я проживаю сейчас в Подольске, работаю очень много, поэтому нет времени на то, чтобы ходить по магазинам. Заказала на сайте Очкарика, доставку мне подтвердили по смске. Я заказывала две упаковки моих линз по рецепту ACUVUE OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR PLUS. Очень хорошие линзы, кстати, менять надо только каждые две недели, а так ночью снимаю и кладу в раствор и все. Привезли на следующий день, я довольна.

Виктория

