Компанией LuxExpree очень довольна. Заказывать билеты можно через сайт, предлагает на выбор множество вариантов разных и по маршруту (если с пересадками), и по цене, и по времени. Выбирай - не хочу. Постоянно проводятся акции. Автобусы очень комфортные, один раз ехала с шестилетним сыном из Кракова в Питер с двумя ночными переездами и несколькими пересадками - все автобусы были прекрасные, стюардессы и водители доброжелательные, сиденья удобные, и две ночи в дороге перенесли прекрасно оба. За поездки накапливаются так называемые pins - бонусы, которыми можно оплачивать частично следующие поездки. Ну и цена, цена, конечно! Пол-Европы можно объехать за оооочеень приемлемые деньги.

Елена

Елена 11.04.2016