«Дуолинго» – сервис для самостоятельного изучения иностранных языков. Компания использует игровой подход и разрабатывает увлекательные курсы для школьников и взрослой аудитории. Программа построена в форме коротких уроков, которые включают в себя задания на чтение, письменные упражнения и тренировки на восприятие речи. В теоретическом разделе есть подробные объяснения правил грамматики и произношения. Алгоритмы автоматически подбирают материалы в зависимости от уровня подготовки. Ты сможешь заниматься как на стационарном компьютере, так и в приложении для мобильного телефона. Купоны Duolingo обеспечат приятные привилегии. Хочешь пользоваться платформой на оптимальных условиях? Применяй промокоды и коды (promo codes) «Дуолинго» за январь 2024 года в Беларуси, представленные на нашем сайте! Выбери нужные предложения и активируй их, чтобы получать скидки и бонусы!

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