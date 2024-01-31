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Промокоды «Суши Вок»

Активные купоны и промокоды «Суши Wok» январь 2024

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Отзывы покупателей

Пиццы вкусные, особенно 4 сезона

  • Виктория
  • 28.04.2023

Все вкусно

  • Роман
  • 21.10.2022

Давно заказываем тут роллы, всегда очень вкусно!!!

  • Анастасия
  • 05.09.2022

Все очень вкусно! Рекомендую!

  • Анна
  • 27.05.2022

Давно заказываю все нравится

  • Алена
  • 26.04.2022

Всегда заказываем роллы в суши Wok,все всегда вовремя и вкусно!

  • Наталья
  • 22.04.2022

Очень вкусные ролы 😍

  • Ольга
  • 08.04.2022

Очень быстрая доставка ,свежие продукты ,вкусно,оперативно

  • Марина
  • 07.03.2022

Все время там заказываем, все очень вкусно 😋

  • Евгения
  • 14.02.2022

ОЧЕНЬ СВЕЖИЕ И ВКУСНЫЕ РОЛЫ

  • МАХА
  • 03.12.2021

все супер!! повара как всегда на высоте) сколько не заказывали всегда классно))

  • катя
  • 22.11.2021

и мне вкусно и по ценам хорошо

  • анна
  • 31.10.2021

Очень вкусные суши 🍣

  • Анна
  • 30.10.2021

Самые лучшие роллы😍

  • Дарья
  • 30.10.2021

Люблю покупать здесь суши. И вкусно, и дёшево)

  • Ильсина
  • 29.10.2021

Очень вкусно, но бывает доставляют не в хорошем виде

  • Снежана Долгополова
  • 20.08.2021

Действительно вкусно и быстро готовят, молодцы!

  • Наталия
  • 18.08.2021

Обожаю суши и обеды здесь) Всегда бонусом есть приятные акции, промокоды, подарки)

  • Любовь
  • 13.07.2021

Я полюбила суши,каждый раз пробую новые. Всем довольна.

  • Петрова Татьяна Сергеевна
  • 04.05.2021

Всегда заказываю эти суши ! Все вкусное и свежее

  • Ирина
  • 17.04.2021
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