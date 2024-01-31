«Суши Вок» – сеть магазинов готовых блюд азиатской кухни. В меню представлены классические, оригинальные и горячие роллы, острые гунканы, японский омлет оякодон, мисо-суп, рамен и запеченные мидии. Кроме того, вы можете самостоятельно собрать коробочку WOK или заказать лапшу по фирменному рецепту. По будням в обеденное время в кафе подают сытные бизнес-ланчи на любой вкус. Вы также можете побаловать себя комбо-набором на одного или на двоих. Чтобы экономить на покупках и получать специальные бонусы, обязательно оформите карту постоянного клиента и следите за новыми акциями на сайте. Устройте вкусный праздник даже в самый обычный день, не дожидаясь выходных! Мы уже разместили на этой странице рабочие промокоды на скидку «Суши Вок» BY («Суши Wok») за январь 2024 года в Беларуси. Активируйте их как можно скорее, чтобы заказывать еду с максимальной выгодой.

Подробнее Скрыть