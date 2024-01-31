MyGenetics – центр генетической диагностики. Исследования помогают раскрыть возможности организма, подобрать персональную программу питания и план тренировок, а также составить подходящий режим труда и отдыха. Услуга актуальна для родителей, спортсменов и тех, кто хочет укрепить собственный иммунитет. Ты сможешь пользоваться сервисом в любой точке мира. Компания направит курьера с ДНК-тестом на адрес, указанный в заявке, а затем обработает полученный материал и подготовит отчет. Результаты анализов будут опубликованы в «Личном кабинете» на сайте. Доступны удобные способы расчетов, в том числе картой, онлайн-переводом и в рассрочку. Обрати внимание на промокоды MyGenetics за январь 2024 года в Беларуси, представленные на этой странице! Благодаря действующим акциям ты легко получишь внушительную скидку или приятный бонус. Найди оптимальные предложения и активируй их, чтобы сэкономить деньги!

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