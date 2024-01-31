Промокоды на скидку Купибилет в Беларуси

Отзывы покупателей

Первый раз воспользовался сервисом Купибилет. Составлял себе сложный маршрут по странам Прибалтики. Очень удобно. Один рейс задерживался, о чем уведомили с помощью смс-ки. Сейчас буду планировать летний отдых с друзьями, думаю опять закажем билеты через этот агрегатор. Цены низкие, что позволяет существенно экономить бюджет на поездку. Олег

Олег 04.05.2018

Сервисом пользуюсь не так давно, но уже успела раз 5 или 6 купить через них билет. Удивлена, прочитав негативные отзывы. Мне, видимо, везло и эмоции сугубо положительные. Поиск билетов удобный, простой и быстрый. Цены действительно находит самые низкие (проверяла это, сравнивая с другими аналогичными сервисами). В общем и целом: мне нравится, буду и дальше заказывать через Купибилет. Кристина

Кристина 27.04.2018

Удивлена, на всех форумах одни и те же комментарии. Мой опыт был позитивным, летала с этим посредником только один раз. Цены действительно низкие, убедилась на авиасеилз, там купибилет всегда на первых местах по дешевизне. На горячей линии оператор проконсультировала меня по поводу возможного отказа от билетов, доступно объяснила и направила в официальный блог компании, где можно найти еще больше информации. Есть много вариантов оплаты, я выбрала Евросеть, но есть и оплата напрямую картой. Евгения

Евгения 28.11.2016

Очень выгодная бонусная программа - бонусы начисляются даже за то, что на сайт бронирования отеля переходишь с купибилет. Я вот например слетал пару раз и забыл, стал как-то чаще путешествовать на машине, а на букинг заходил все равно все время через них - в итоге накопил крупную сумму бонусов, и к моменту, когда возникла необходимость полететь самолетом, оказалось, что их хватает на целый билет. Меня такие моменты всегда радуют) Спасибо ребятам еще и за дружественный неподкованному пользователю интерфейс. Ованес

Ованес 16.09.2016

Наша фирма была приглашена на выставку строительной техники и технологий строительства в Москве. Делигация отправлялась солидная, дирекция финансов не пожалела, начали искать и бронировать билеты так что бы вылететь асем вместе, звонить по гостиницам, организовывать транспорт. И вот, заказывая билеты на сервисе купибилет, нам предложили услуги по бронированию и размещению в гостинице, там же, через rentcars мы заказали два микроавтобуса. Короче, очень удобно когда все в одном месте можно забронировать, оплатить и согласовать. И цены приемлимые, очень порадовало. Ранее сотрудничали с тикетс.ру, но после того, как ждали возврат денежных средств за билеты 4 месяца, наши пути ними разошлись. Мумине

Мумине 17.06.2016

Оформил билет на сайте, но к сожалению ошибся с датой... Об ошибке узнал только когда получил смс-сообщение о том, что мне пора в аэропорт, т.е. буквально за пару часов до вылета! Как проворонил, сам не понимаю. Тут же связался со службой поддержки, ожидание разговора со специалистом растянулось аж на 30 минут, большая очередь! Когда подошла моя очередь, описал проблему, мне объяснили как все исправить, пришлось заплатить штраф, но вопрос решили мгновенно. огромное спасибо за понимание и оперативность! В следующий раз буду внимательней и сразу перепроверять все данные в билете. Мне подсказали, что в день покупки меняют все бесплатно. Михаил

Михаил 28.04.2016

Отличный сайт, все легко и удобно. Больше всего понравилось,что не нужно проходить регистрацию, при покупке выбрала место и за день до вылета мне прислали посадочный талон. Спасибо. Так держать)) Ольга

Ольга 14.03.2016

Я покупал через этот сайт, в принципе, все прошло ОК. У меня замечаний к их работе нет. Авиакомпания изменила время вылета самолета, мне прислали смс с предупреждением и новым временем. Я еще на всякий случай позвонил им в тех поддержку и перепроверил все. Замечаний нет, в тех поддержке вежливые и приятные дамы, приятно с ними иметь дело. Алексей

Алексей 08.02.2016