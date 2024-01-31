Онлайн-кафе «Пицца Темпо» предлагает гурманам классические и фирменные блюда европейской кухни. В ресторане можно заказать диетические рыбные стейки, медальоны с гарниром, драники, отбивные, лазаньи, сливочные и томатные пасты, равиоли, сытные бургеры с картофелем фри. Поклонники итальянской пиццы в восторге от потрясающего выбора мясных, колбасных, овощных, грибных и сырных начинок. Кроме того, клиентам нравятся традиционные домашние завтраки (сырники, блинчики, омлеты) и комплексные обеды с супом, горячим блюдом, салатом. Считаете, что готовить еду самостоятельно – это практично и экономно? Используя промокоды «Пицца Темпо» BY за январь 2024 года в Беларуси, вы сможете питаться вкусно и разнообразно без лишних затрат. Для получения скидки активируйте купон в специальном окне в анкете для оформления заказа.

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