Коды и купоны на скидку «4 глаза» в Беларуси

Отзывы покупателей

Покупкой в данном магазине довольна, быстро, качественно, без нареканий. Инга

Инга 18.08.2021

Помогли с подбором телескопа для руководителя, подобрали по бюджету и необходимым параметрам. Спасибо, мы очень довольны, побольше Вам клиентов! Иван

Иван 28.04.2021

Всем довольна, начиная от оформления заказа, до его получения, вежливый и грамотный персонал, быстрая доставка. Ольга

Ольга 26.03.2021

Приобретали ранее в этом магазине микроскоп. Теперь решились на покупку телескопа. Консультанты помогли подобрать подходящую по бюджету модель, а также дали дельные советы по настройке. Сам телескоп очень понравился, почти вся семья втянулась в астрономические наблюдения. Спасибо магазину за возможность стать чуточку ближе к звездам))) Jane

Jane 06.03.2020

Заказывали для ребенка школьный микроскоп. Глаза разбежались при посещении сайта, поэтому обратились к менеджерам за советом. Приятный молодой человек терпеливо и понятно отвечал на все вопросы. В итоге подобрали качественный школьный микроскоп, в подарок к заказу также получили яркую книгу про микромир. Ребенок очень доволен и с удовольствием изучает окружающий мир. Качеством обслуживания и доставки я довольна, буду обращаться в этот магазин в дальнейшем. Irina

Irina 27.12.2019

Заказывал другу в подарок бинокль. Очень порадовал ассортимент на сайте магазина: можно подобрать модель на любой вкус и кошелек. Был приятно удивлен, когда получил в качестве подарка к заказу компактный туристический бинокль приличного качества. Что могу сказать: однозначно буду заказывать в этом магазине еще - понравились и цены, и выбор, и скорость доставки. Nikita

Nikita 01.11.2019

Отличный сайт, с большим выбором товара и множеством акций и распродаж. Я уже давно присматривал себе дорогой телескоп Скайвотчер, и тут меня порадовала акция со скидкой 20% и справочник астронома в подарок! Не все сайты с оригинальной продукцией позволяют себе такие подарки. Давно мечтал о такой вещи! Валерий

Валерий 01.08.2018

Отличный магазин для любителей оптики и астрономии! Очень много интересного и полезного. Сервисом и качеством обслуживания вполне доволен. Ассортимент тоже очень радует. Процветания и успехов вам! Виктор Михайлович

Виктор Михайлович 11.11.2016

Хороший и большой выбор товаров, а также много акций что безусловно очень привелекает. Купила микроскоп для домашенго использвония, а также набор микропрепаратов со скидкой 15% по акции. Спасибо за чудесный акции) Екатерина

Екатерина 29.04.2016

Покупала мужу бинокль, все четко, хорошо, быстро отзвонились, привезли на следующий день. Была акция покупаешь один бинокль, второй в подарок, получилось что один подарила сыну, второй мужу. Мария

Мария 20.02.2016