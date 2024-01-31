Европейская школа дистанционного обучения предлагает более 80 образовательных программ по различным направлениям. В каталоге ESHKO представлены курсы по психологии, педагогике, программированию, фитнесу, макияжу, бухучету, журналистике, иностранным языкам, маркетингу, рекламе, развитию бизнеса, массажу, дизайну интерьера, живописи. На обучение вы потратите не более получаса в день, причем заниматься можно в любом удобном месте. Уникальные методики разработаны сообществом квалифицированных преподавателей. Преимущества сервиса – бесплатные демоуроки, скидочные купоны, подарочные карты, всевозможные акции и пакетные предложения. Можно оплачивать услуги ежемесячно или же вносить всю сумму единовременно. Освойте новое увлекательное хобби, поменяйте профессию или найдите интересную подработку. Используйте секретные коды «ЕШКО» за январь 2024 года в Беларуси, которые помогут сэкономить на подписке.

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