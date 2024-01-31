Увлекательная мобильная стратегия безусловно понравится любителям древних легенд про отважных рыцарей и огнедышащих драконов. В игре «Король Авалона» вы будете биться за титул правителя, создавать могущественные альянсы, выращивать и тренировать мифических крылатых существ. Ход игры полностью в ваших руках: становитесь дипломатом, занимайтесь торговлей и поиском ценных ресурсов, обучайте армию и разбивайте неприятелей. Быстро развить навыки персонажа позволят секретные промокоды. С ними вы сэкономите на донате и откроете доступ к особым умениям. Ищете свежие и актуальные коды «Король Авалона» за январь 2024 года в Беларуси? Взгляните на список бонусных промокодов, размещенный внизу данной страницы сайта promokodus.com. Он регулярно обновляется и дополняется, поэтому вы непременно найдете подходящее спецпредложение.

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