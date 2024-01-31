Atlant – известный производитель крупной бытовой техники: холодильников, морозильных камер, стиральных машин и торгового холодильного оборудования. История белорусской компании берет начало в 1959 году: именно тогда они создали свой первый электрохолодильник. Фирма не раз выигрывала награды как бренд года в Беларуси, а многолетний срок службы лишний раз доказывает качество сборки. В интернет-магазине есть возможность оформить бесплатную доставку и рассрочку без первого платежа. Кроме того, у мастеров можно заказать установку товара. Работники сервиса поднимут крупногабаритные вещи до указанного этажа и занесут в ближайшее помещение квартиры. Все электротовары имеют сертификацию и продаются вместе с гарантией. На официальном сайте регулярно проводятся различные скидки. Выбирай продукцию с максимальной выгодой, используй наши промокоды «Атлант» за январь 2024 года в Беларуси! Поднимай свой дом на новый уровень с новейшими электроприборами на рынке!

Подробнее Скрыть