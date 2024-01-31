Купоны и промокоды «Кари» в Беларуси

Отзывы покупателей

К концу сезона попала на зимнюю распродажу, удалось взять симпатичные сапожки всего за 4500. У меня ещё промокод появился, теперь жду, когда в каталоге на сайте появится что-нибудь интересное. Люблю Кари! Юлия

Юлия 08.02.2019

Обожаю обувь, особенно кроссовки. У меня в гардеробе их более 25 штук. Никогда не могу удержаться и покупаю новые. Магазин Кари со своими промокодами помогает мне сэкономить. Егор

Егор 17.12.2018

Для себя поняла, что раз на раз в отношении этой сети не приходится. В целом, глупо ждать нереального качества от обуви такой цены, но всё равно почему-то ждёшь... Много раз делала покупки в "Кари": с некоторыми балетками расставаться не хотела совершенно (носила до победного), какую-то обувь не смогла надеть больше 2-х раз, какая-то развалилась через неделю носки. В общем, не угадаешь. С другой стороны, если обувь будет отлично носиться - это плюс, если развалится - не так обидно, потому что цены низкие. Юлия

Юлия 19.01.2018

Раньше я пачками покупала лотерейные билеты, в надежде выиграть кучу денег и купить что-то ценное. Но мне не везло, и только позже я перестала верить в сказки и стала реалистом, экономя на акциях и скидках. Сюрпризом стала для меня эта Черная пятница, благодаря купонам с промокодами. Осенние ботильоны и зимние сапоги по очень низкой цене – вот что я считаю настоящим женским призом. Забирала в магазине и таяла от счастья. Но даже и на сайте Кари есть розыгрыши призов, где я, конечно же, приняла участие. Повезет-не повезет, это уже не важно, а вот подобные акции я уж точно не пропущу. Лара

Лара 27.11.2017

Невозможно дешево! еще эти акции - пара в подарок! Я, честно говоря, давно решила для себя, что лучше купить 5 пар недорогих босоножек, чем одну брендовую. Относила лето, очень довольна! У одной модельки брак выявился почти сразу. Вернула - без проблем. Теперь на осень присматриваю)) Наталья

Наталья 05.10.2016

Красивая и качественная обувь в магазине Кари. Большой выбор размеров и фасонов. Редко когда ухожу без покупки, ведь цены просто класс! Еще больше экономить помогает карта Кари, с ее помощью можно накапливать баллы и оплачивать ими часть покупки, либо получить скидки до 30%! Обуваемся там всей семьей и очень довольны. Алина

Алина 21.09.2016

Сейчас все очень дорожает, и обувь это не обошло стороной. Но в магазинах Кари есть очень хорошая штука-карта, которая со скидка до 30%. Такую замануху считаю очень даже выгодной! Отличные модели, шикарнейшое качество и приятные глазу и карману цены. Рекомендую всем задуматься и заглянуть в эти магазины. Мое мнение такое что цены и качество на уровне, очень клиентоориентированная фирма. Да и отзывы кари хорошие. Алефтина

Алефтина 10.06.2016

Отличные модели, шикарнейшое качество и приятные глазу и карману цены. Сейчас все очень дорожает, и обувь это не обошло стороной. Но в магазинах Кари есть очень хорошая штука-карта, которая дает тебе колоссальное преимущество перед другими магазинами-это скидка до 30% от стоимости. Такую замануху считаю очень даже выгодной! Интерьеры магазинов меня лично не смущают, сам взял померил и убрал. И никто пере тобой с кривыми лицами не ходит что ты ничего не купил а столько всего перемерил;;))))) Итог рекомендую всем задуматься и заглянуть в эти магазины. Мое мнение такое что цены и качество на уровне, очень клиентоориентированная фирма. Алефтина

Алефтина 26.05.2016

Люблю эти магазины. И мое мнение о них не изменится. Отзывы всякие можно увидеть в интернете, но считаю, что это лучшие магазины в сегменте соотношение где еще можно цена-качество. Ну где еще такой огромный выбор и не столь высокие цены? Да, сейчас цены кусаются везде, но в других магазинах они вообще можно сказать неподъемные (босоножки стоят от 4 т.р.). А тут еще и бонусная карта по которой если есть баллы скидка будет до 30%. И к обуви сразу можно все сопутствующие товары подобрать. В общем, мой отзыв носит только положительные нотки. Процветания этим магазинам!!! Яна

Яна 18.05.2016