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Отзывы покупателей
Покупаю вещи в этом магазине с 2012 года, почти все мои вещи оттуда. Тут для меня все очень удобно, т.к.есть возможность примерить вещи, никто не подгоняет, можно спокойно осмотреть товар и себя в нем. если не подошло, можно отказать и вернуть вещи обратно. За почти 4 года заказов у меня была всего пара-тройка случаев ,когда с заказом и доставкой были какие-либо проблемы. Также есть возможность заработать постоянную скидку на товар, у меня сейчас уже максимальная в 15%. В магазине часто проходят акции, приличный ассортимент. В общем, люблю этот магазин, всем советую и спасибо магазину за хорошую работу.
- Рогоин Дмитрий
- 17.10.2015
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