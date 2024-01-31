CATS – это игра не только о приключениях котиков, ведь ее название расшифровывается как Crash Arena Turbo Stars. Здесь вам придется создавать мощные машины для участия в разрушительных кошачьих баталиях. Пройдите путь от одаренного хулигана до известного инженера и разгромите противников. Выбирайте одиночный или командный режим, используйте множество опций для улучшения и создания индивидуального дизайна устрашающей техники. Получить полезные бонусы и усовершенствования можно с помощью специальных кодов. Станьте настоящим героем улиц и от души повеселитесь в эпических сражениях. Активируйте codes «Катс» за январь 2024 года в Беларуси до окончания срока их действия и наслаждайтесь экономией. Все публикуемые ваучеры проверены на актуальность. Пользуйтесь ими с удовольствием.

Подробнее Скрыть