Промокоды «Литрес» в Беларуси
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Отзывы покупателей
Покупаю электронные книги только на литрес. Очень хороший сервис для чтения.
- Тимофей
В связи с большими заморочками скачать на айпад книгу, приходится иногда их покупать. ЛитРес удобен разными формами оплаты (никогда не было проблем с лишним снятием денег) и хорош большим выбором книг. Ну и приложения для разных устройств хорошо сделали. Если любите читать, а печатные книги складывать некуда, то дорога прямиком на Литрес.
- Анастасия