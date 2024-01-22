Аквапарк «Лебяжий» – оздоровительный комплекс для взрослых и детей. В центре есть летняя и всесезонная аквазоны, детские городки, тропические аттракционы, водные пушки и гидромассажные ванны. Посетители парка могут отдохнуть от повседневных забот в японской бане-бочке или испытать яркие ощущения на тренажере для серфинга. У клиентов есть возможность посетить территорию SPA c косметологическими кабинетами, галокамерой и солярием. Компания предлагает специальные условия для больших групп и корпоративных заказчиков. Сотрудники организуют незабываемый праздник для именинника, свадебное торжество или другое мероприятие. Входные билеты продаются на официальном сайте. Используй купоны на скидку и промокоды аквапарка «Лебяжий» за январь 2024 года в Беларуси, чтобы сэкономить при оплате крупную сумму! Следи за обновлениями в нашем каталоге и выбирай выгодные предложения!

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