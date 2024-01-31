Primabella – компания, начавшая свой путь с маленького ателье по пошиву конкурсных костюмов для бальных танцев. На сегодняшний день бренд выпускает тренировочную одежду для различных видов танцев и спорта. Создательницы сами являются профессиональными спортсменками, которые самостоятельно подбирают и проверяют все ткани, чтобы любая вещь служила долго владельцу. Каталог магазина обновляется новыми моделями каждую неделю, а в разделе Sale представлены варианты по сниженным ценам, что позволяет ознакомиться со всем ассортиментом. Оплатить выбранные товары можно с помощью банковской карты или электронного кошелька. Доставка осуществляется практически в любую точку мира, а также действует бонусная программа. Чтобы приобрести для себя или своих близких качественную танцевальную одежду со скидкой используй промокоды Primabella («Примабелла») за январь 2024 года в Беларуси во время оформления заказа.

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