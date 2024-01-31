Добро пожаловать в «Мир Юрского Периода» – захватывающую мобильную игру, которая создана по мотивам легендарной серии фильмов. Здесь вам предстоит исследовать обширные территории, чтобы создать собственный парк динозавров и вывести новые уникальные виды гигантских рептилий. Игроков ждут увлекательные задания и ежедневные поощрения от разработчиков: золото, генетические улучшения и редкие ресурсы. Воспользуйтесь промокодами из списка, размещенного внизу данной страницы, и вы сможете вырастить непобедимую команду для сражений на арене. Чтобы вы не тратили время на поиск актуальных кодов Jurassic World за январь 2024 года в Беларуси, мы собрали их на нашем сайте. Подборка регулярно обновляется и дополняется. Вам осталось только выбрать спецпредложение, активировать его и насладиться полученными бонусами.

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