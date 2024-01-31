Канадская компания «Корел» – один из лидеров среди производителей ПО для работы с фото-, видео- и аудиоматериалами, а также для создания и редактирования медиафайлов. Фирменной продукцией пользуются миллионы профессионалов и любителей со всего мира. Список программ включает в себя разработки для личного и корпоративного использования. На сайте фирмы можно найти бесплатные пробные версии, загрузить обновления, принять участие в акциях и получить призы и скидки. Специалисты службы технической поддержки готовы решить все вопросы пользователей. Вы хотите приобрести программы для графического дизайна и визуализации? Обратите внимание на бонусные коды (codes) «Корел» за январь 2024 года в Беларуси. Помните, что каждое спецпредложение имеет ограниченный срок действия. Мы регулярно обновляем список промокодов, чтобы вы могли экономить по максимуму.

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