«Конфликт Хидзюцу» – это казуальная онлайн-игра про ниндзя с яркой графикой и интересным геймплеем. Выбирай из большого ассортимента оружия с различными параметрами и скорее вперед – крошить врагов. Открывай и прокачивай оригинальных героев со своими особенностями, подбирай им идеально подходящую экипировку и лови бонусные усиления. Собери лучшую команду воинов и победи в жестких схватках с сильными противниками. Также используй амулеты и талисманы для прокачки. Выигрывай классные трофеи и приобретай все более крутых персонажей. Раздавай команды в процессе боя, как настоящий командир и продумывай тактику. Не забывай вовремя активировать скиллы и навыки для получения преимущества в процессе. Залипни надолго в бесплатную игру с ощутимой динамикой и получай море приятных эмоций. Воспользуйся кодами и промокодами «Конфликт Хидзюцу» за январь 2024 года в Беларуси при совершении внутриигровых покупок для получения выгоды.

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