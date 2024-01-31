Используя коды купонов и промокоды «Яндекс.Директ» за январь 2024 года в Беларуси, вы сможете значительно сэкономить при размещении контекстных объявлений на страницах «Яндекса». Оплата производится не за показ вашей рекламы, а за клик по ней. Объявления видят только ваши потенциальные клиенты, которые ищут соответствующую информацию по теме. Вы сможете просматривать историю посещений и менять настройки. При необходимости можно заказать услуги специалиста, который разместит объявление за вас. Вы будете получать SMS с информацией о вашей рекламной кампании. Оплатить услуги сервиса можно разными способами: банковской картой, с помощью электронных кошельков или платежных систем. Промокоды и ваучеры «Яндекс.Директ» позволят вам получить значительные скидки! Экономьте на рекламе без снижения ее эффективности. Мы предлагаем эксклюзивные купоны и промокоды Yandex.Direct, которые принесут вам существенную выгоду.

Подробнее Скрыть