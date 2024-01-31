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Отзывы покупателей

Самый лучший сайт - sous-buy.ru! Купил несколько аккаунтов, все рабочие, при этом я потратил 259 рублей на ту же GTA V, в стиме она бы стоила 2к!

  • Петр
  • 15.11.2018

ТОПОВЫЙ САЙТ!!!! Огромное вам спасибо за вашу работу!

  • Алексей
  • 15.11.2018
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