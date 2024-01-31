Хочется роллов, но лень выходить из дома? «СушиМания» представляет разнообразный ассортимент азиатской кухни, тебя ждут классические и запеченные роллы, пицца, а также сеты! В дополнение можно приобрести различные гарниры и напитки. Покупателям доступны многообразные акции и скидки. Воспользуйся ими и сэкономь свои деньги или получи приятный сюрприз! Заведение доставляет суши, роллы и другие изделия суши-бара в пределах города Гомеля и Гродно. Доставка производится в течении полутора часов после оформления заказа с оператором. Оплата за наличный расчет как при курьерской службе, так и при самовывозе. Постоянно обновляющееся меню не даст вам заскучать по чему-нибудь новенькому. Устрой себе лакомый вечер даже в будний день, не дожидаясь выходных! Ищи подходящие промокоды «СушиМания» («Суши Мания») за январь 2024 года в Беларуси в Беларуси, активируй их и наслаждайся вкусными блюдами с максимальной выгодой!

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