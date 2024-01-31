Lays – это американский бренд аппетитных снеков из натурального картофеля. Сегодня гурманы могут полакомиться хрустящими чипсами с солью, сыром, сметаной и зеленью, белыми грибами, шашлыком, крабом и другими вкусными начинками. Кроме того, производитель выпускает оригинальные рифленые закуски с ароматом пиццы и куриных крылышек в соусе барбекю. Компания часто привлекает внимание потребителей с помощью грандиозных акций. Вы можете стать участником розыгрыша электроники и бытовой техники, модных аксессуаров, билетов на футбол и в кинотеатр. Для этого нужно регистрировать уникальные коды на официальном сайте бренда в Беларуси. Вам уже не терпится увидеть себя в списке счастливчиков, которым удалось заполучить самые ценные призы? Тогда обязательно используйте наши коды (codes) «Лейс» (Lays) за январь 2024 года в Беларуси, чтобы увеличить шансы на победу. Напоминаем, что все конкурсы продолжаются строго ограниченное время.

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