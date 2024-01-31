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Промокоды Hometogo в Беларуси

Новых промокодов для Hometogo нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Hometogo январь 2024

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Отзывы покупателей

Первоначально я планировала забронировать номер в отеле, но после решила попробовать снять жилье в частном секторе. В этом, по моему, главная фишка этого сервиса. Еще один существенный плюс в том, что сайт поддерживает русский язык. Для поиска жилья есть удобные критерии поиска, в которых можно указать все. что вас интересует. На странице жилья есть возможность связаться с арендодателями по почте и обговорить все подробности, связанные с проживанием:) Хочется заметить, что все владельцы жилья мне отвечали и довольно подробно. Пользовалась услугами этого сайта уже трижды, проблем пока не было, всем довольна

  • Белоконь Дина
  • 08.12.2015
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