Проект Arzamas.academy посвящен истории культуры. Здесь вы пополните свои знания об искусстве, литературе, антропологии и других гуманитарных дисциплинах. Вас ждут научные сериалы, главные роли в которых исполняют лучшие ученые, а также увлекательные материалы, игры, видеоучебники, ликбезы, лектории, концерты и другие запоминающиеся приключения. Все подкасты и лекции собраны в приложении для смартфонов. Подписчики получают доступ ко всему аудиоконтенту и эксклюзивным новинкам. Для детей предназначен специальный раздел, в котором представлены адаптированные для младшего поколения курсы, музыка, сказки и разнообразная полезная информация. Проведите время с пользой! У нас вы найдете актуальные промокоды «Радио Арзамас» («Радио Arzamas») за август - сентябрь 2024 года. Пользуйтесь ими при оплате подписки и обеспечивайте всей семье интересный досуг по приятной цене!

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