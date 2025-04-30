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Промокоды Клевер бай в Беларуси

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Активные купоны и промокоды Clever.by апрель - май 2025 в Беларуси

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Магазин Clever.by

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Clever.by – это сервис доставки еды из различных заведений Беларуси. Бонусом к ним подключены цветочные, поэтому удобно заказать букет для любимых и устроить романтический ужин, не выходя из дома. В каталоге ты найдешь как любимые и привычные блюда: пиццу, роллы, бургеры и шаурму, так и новенькие и интересные варианты. Смотри, где проходят выгодные акции и заказывай там. Разнообразь меню, выбирая каждый раз разные места. А участие в программе лояльности позволит получать специальные позиции исключительно за баллы в подарок. Пользуйся классной системой фильтров, чтобы найти нужное блюдо или ресторан. Скачивай мобильное приложение, чтобы заказывать было еще удобнее. Пользуйся с комфортом сервисом, когда все собрано в одном месте. Забирай промокоды Клевер (Clever by) за апрель - май 2025 года, активируй и получай приятную выгоду. Балуй себя и близких новым каждый день и забудь про скуку.
Поле для ввода промокода расположено в окне оформления заказа, над итоговой суммой.
ООО «КартэБай»
210015, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Гоголя, д. 14, оф. 804А.
+375 (29) 555-05-05
info@carte.by
https://clever.by/
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