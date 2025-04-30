seo.addblock
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Промокоды
  2. Сайты по категориям
  3. Отдых и развлечения
  4. Билеты на мероприятия
  5. MITT

Промокоды MITT в Беларуси

Нравится

Активные купоны и промокоды MITT апрель - май 2025 в Беларуси

Участвуй в международном мероприятии MIIT!

Открыть купон
Открыть купон

Экономь до 25% при бронировании отелей «Рэдиссон» с предоплатой + еще до 10% по промокоду!

Все промокоды Рэдиссон (15)
Все промокоды
AID Показать код
AID Показать код

Экономия 500 рублей при покупке электронного билета!

Открыть купон
Открыть купон

Свежие тенденциями в туристическом бизнесе на выставке MITT!

Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на MITT в Беларуси

Стикерпак от No Kids Stickers в подарок при активации промокода!

Все промокоды No Kids Stickers (9)
Все промокоды
IFT Показать код
IFT Показать код

Эксклюзив! Доступ к ТВ, кино, сериалам и шоу на 30 дней за 1 рубль по коду на Peers.TV!

Все промокоды Peers.TV (10)
Все промокоды
KPG Показать код
KPG Показать код

-50% при подключении подписки на сервис Amediateka на 365 дней при активации промокода!

Все промокоды Amediateka (23)
Все промокоды
365 Показать код
365 Показать код

-5% на различные головоломки и игры при активации промокода в CCCStore!

Все промокоды CCCStore (11)
Все промокоды
604 Показать код
604 Показать код
Показать еще купоны

Магазин MITT

Перейти на сайт Предложить купон
MITT – популярная туристическая выставка. Предприниматели из разных стран презентуют свои новые программы и услуги. Успешные бизнесмены обмениваются мнениями и идеями, проводят переговоры, мастер-классы, воркшопы и консультации. На официальном сайте события представлена подробная программа для посетителей. Вы можете заранее приобрести электронный билет и оплатить его удобным вам способом после заполнения небольшой анкеты. Всем гостям выдаются именные бейджи. Хотите изучить тенденции развития рынка туристических услуг, наладить полезные связи и сравнить предложения подрядчиков? Не упустите шанс посетить самое масштабное мероприятие в сфере туризма по сниженной цене! При покупке билета просто активируйте один из уникальных промокодов выставки MITT («МИТТ») за апрель - май 2025 года в Беларуси.
Поле для ввода промокода доступно при оформлении электронного билета, после заполнения анкеты.
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»
107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3 строение 2, помещение I
+7 495 799 55 85
mitt@ite.group
https://mitt.ru/
Страница VK
Оплата в MITT
Наличные
Безналичный расчёт
Банковские карты
- VISA
- MasterCard
- Мир

Отзывы покупателей

Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Баннер для теста