Промокоды MITT в Беларуси
Активные купоны и промокоды MITT апрель - май 2025 в Беларуси
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Магазин MITT
MITT – популярная туристическая выставка. Предприниматели из разных стран презентуют свои новые программы и услуги. Успешные бизнесмены обмениваются мнениями и идеями, проводят переговоры, мастер-классы, воркшопы и консультации. На официальном сайте события представлена подробная программа для посетителей. Вы можете заранее приобрести электронный билет и оплатить его удобным вам способом после заполнения небольшой анкеты. Всем гостям выдаются именные бейджи. Хотите изучить тенденции развития рынка туристических услуг, наладить полезные связи и сравнить предложения подрядчиков? Не упустите шанс посетить самое масштабное мероприятие в сфере туризма по сниженной цене! При покупке билета просто активируйте один из уникальных промокодов выставки MITT («МИТТ») за апрель - май 2025 года в Беларуси.
Поле для ввода промокода доступно при оформлении электронного билета, после заполнения анкеты.
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»
107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3 строение 2, помещение I
+7 495 799 55 85
mitt@ite.group
https://mitt.ru/
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