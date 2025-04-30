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Промокоды Колизеум в Беларуси

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Поле для ввода промокода расположено в мобильном приложении, на вкладке «Мой клуб», в разделе «Другое». Также доступно при первом бронировании места.
ООО «УК КОЛИЗЕУМ»
127247, г. Москва, Дмитровское ш, д. 100, помещ. 2/7
+7 800 444-04-18
info@colizeum.ru
https://colizeumarena.com/
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