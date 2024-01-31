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Акции и промокоды на скидку Mixit в Беларуси

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Отзывы покупателей

Увидела как-то в соцсетях фото девушек "до и после", которые пользовались антицеллюлитными средствами этой марки, эффект был прям "вау!", так что решила тоже попробовать, тем более цены низкие по сравнению со многими другими марками. Девушки-консультанты очень приветливые и милые, все подсказали, рассказали до мелочей) а доставка, я была в шоке)) на следующий день уже привезли! Косметика реально действует! Взяла горячий комплекс, правда прошла только неделя, но результат уже виден!!! Короче, буду брать тут косметику еще и еще)))

  • Мари
  • 28.05.2017

По совету знакомой купила шампунь для волос и заодно всяких средств для лица, попробовать, сайт у них такой красочный и интересный, что хочется скупить все! Доставку мне оформили бесплатно, все пришло быстро и в норме. Шампунь бомба! Суперобъем, волосы не сушит и кажется они стали даже послушнее) из средств для лица понравилась глина, кожа после нее такааая мягкая, даже парень заметил;)

  • Ирка
  • 27.11.2016

Очень понравилось как встретили в Краснодаре. Девочки молодцы, подобрали хорошую линию для лица и волос. Коллектив замечательный, отзывчивые и веселые. Я нашла то что искала. MIXIT - это точно для меня и моей кожи) Спасибо вам большое!!!

  • Кристина
  • 12.10.2016
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