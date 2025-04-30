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Купоны и промокоды «Диван» в Беларуси

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Магазин Divan.ru

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Divan.by – современный интернет-магазин мебели, в котором можно приобрести дизайнерскую продукцию, выполненную в любом стиле. Мягкие кресла и диваны, вместительные шкафы и функциональные комоды, эргономичные матрасы и роскошные обеденные столы отличаются продуманной конфигурацией. В каталоге также можно найти полезные бытовые мелочи. Компания уверена в высоком качестве изделий, поэтому все товары ты получишь с гарантийным талоном. Постоянные покупатели могут воспользоваться плюсами дисконтной программы. Периодически на сайте проводятся распродажи мебели и предметов интерьера. Чтобы обновить квартиру или дом без больших финансовых вложений, достаточно активировать предложенные промокоды «Диван» за апрель - май 2025 года в Беларуси. Использовав их в момент оформления заказа в магазине, ты получишь мгновенную скидку!
Поле для ввода промокода расположено в «Корзине», под итоговой суммой заказа.
ООО «ДИВАН БАЙ»
220076, г. Минск, ул. Огинского, д. 6, пом. 13 - 9
+375 (29) 668-66-44
love@divan.by
https://www.divan.by/
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