Benzuber – платформа бесконтактной оплаты услуг АЗС. Благодаря простому и удобному сервису вы значительно сэкономите время нахождения на станции и сможете избежать долгих и утомительных очередей на кассе. Установите приложение на мобильный телефон, зарегистрируйте профиль, привяжите банковскую или топливную карту, выбирайте колонку и оплачивайте заправку вашего автомобиля, не покидая его салон! Круглосуточная поддержка оперативно отвечает на любые возникающие вопросы. Все чеки хранятся в персональном электронном кабинете. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, система автоматически вернет остаток средств на ваш счет. Обратите внимание на промокоды Benzuber («Бензубер») за август - сентябрь 2024 года, опубликованные на нашем сайте. Они помогут вам получить скидку или бонус при оформлении заказа. Ищите выгодные предложения и экономьте деньги без лишних хлопот!

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